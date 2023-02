Ragazzina di 14 anni litiga con una coetanea, lei la ferisce a coltellate: orrore a Trieste

di Redazione Web

Una ragazzina di circa 14 anni è stata ricoverata questa sera all'ospedale pediatrico di Trieste 'Burlo Garofolo' questa sera per due ferite al tronco che le sarebbero state inferte da una sua coetanea al termine di una lite avvenuta a Muggia (Trieste). Secondo quanto si apprende la lite sarebbe avvenuta in strada e la ragazzina sarebbe stata colpita con un'arma da taglio o un oggetto appuntito.

Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'automedica e i Carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini. I sanitari hanno classificato la gravità delle ferite come codice giallo. A quanto si apprende, entrambe le ragazzine coinvolte nella lite hanno 14 anni. Una delle due sarebbe stata colpita con un coltello - che non è stato ancora ritrovato - dall'altra. La vittima sarebbe riuscita a chiedere aiuto rivolgendosi a una pizzeria vicina, mentre la presunta autrice dell'aggressione è riuscita a scappare ed è ora ricercata dai Carabinieri. Al momento non è ancora stato chiarito se alla lite hanno assistito altre persone.

