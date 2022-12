Spesa a scrocco al supermercato: coppia sorpresa col bottino di cibo e superalcolici

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Prato hanno arrestato per il reato di tentata rapina in concorso un minore di anni 17, di origine marocchina, gravato da numerosi precedenti, senza fissa dimora, che insieme ad altro giovane connazionale, si impossessava, all'interno di un supermercato di vari generi alimentari e super alcolici. i due giovani, malgrado la notevole affluenza dei clienti dovuta all'approssimarsi delle feste natalizie, venivano notati da personale della sicurezza trafficare fra gli scaffali e poi bloccati una volta superate le casse senza aver pagato.

Chieste loro spiegazioni cercavano di fuggire spintonando gli addetti del punto vendita ed infatti uno dei due riusciva nell'intento mentre l'altro era bloccato in attesa dell'arrivo dei carabinieri che, a seguito di perquisizione rinvenivano, occultata in un borsone sportivo nella disponibilità' del minore, la merce sottratta. Il giovane è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per i minorenni di Firenze.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Dicembre 2022, 13:27

