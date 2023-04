Terrore a scuola: crolla il controsoffitto dell'aula, ferito uno studente

di Redazione web

Una porzione di controsoffitto è crollata improvvisamente questa mattina all'interno di un'aula delle medie della scuola Margaritone di via Tricca ad Arezzo. I ragazzi, tra i 13 e i 14 anni, si trovavano in piedi. Uno di loro è stato colpito dai pezzi che sono caduti a terra ed è rimasto leggermente ferito. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato per le cure del caso. Per le verifiche sulla struttura sono giunti i vigili del fuoco del vicino comando provinciale di Arezzo. L'aula è stata posta sotto sequestro e sono tuttora in corso delle indagini.

Ordinanza del sindaco

Ordinanza di chiusura preventiva e precauzionale per le verifiche all'interno della scuola Margaritone di Via Tricca. È quella firmata questo pomeriggio dal sindaco Alessandro Ghinelli a seguito del cedimento di alcuni pannelli del controsoffitto all'interno di una classe. Si è trattato di un improvviso avvallamento prontamente segnalato dall'insegnate in quel momento in aula, il quale su indicazione della preside ha proceduto a far evacuare subito gli studenti. Purtroppo il cedimento è avvenuto nell'istante in cui stavano uscendo, spiega il Comune. L'amministrazione comunale è immediatamente intervenuta con i tecnici della manutenzione per le verifiche del caso e si è subito attivata per la soluzione delle problematiche. Per una verifica più approfondita solo di natura precauzionale è stato deciso di chiudere la scuola con un giorno di anticipo rispetto alle vacanze di Pasqua. «Immediatamente dopo essere stati informati di quanto accaduto alla scuola di via Tricca ci siamo subito attivati per verificare le conseguenze dell'incidente e soprattutto avere notizie dello studente coinvolto. Siamo in continuo e stretto contatto con la dirigente e il responsabile della sicurezza dell'istituto», hanno commentato il vicesindaco Tanti e l'assessore Casi.

