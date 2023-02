Coniugi trovati morti in casa, probabile omicidio-suicidio: lui aveva 80 anni, la moglie 75

Possibile caso di omicidio-suicidio in Toscana. Un uomo di 80 anni e la moglie di 75 sono stati trovati senza vita in un'abitazione di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno: sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una delle primissime ipotesi investigative, ma il quadro della vicenda sarebbe ancora tutto da ricostruire, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio ed essere stato il marito ad aver ucciso la donna per poi togliersi a sua volta la vita.

Tiziana Cantone, riaperto il caso: la pista dell'omicidio. Il gip: «Analizzare panchetta ginnica e foulard»

Alessandra uccisa dall'ex, Padovani ai pm: «Lei era la mia droga, ma non avevo un piano per ammazzarla»

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA