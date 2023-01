Lite tra parenti finisce in sparatoria: ferito un uomo. Paura tra i vicini: «Stanno sparando»

Terrore ad Arezzo dove un uomo è stato ferito in casa con un colpo di arma da fuoco per quello che potrebbe essere stato un diverbio tra parenti: è successo in via Pietro Benvenuti, vicino al centro cittadino. Il ferito è stato trasportato con i mezzi del 118 all'ospedale San Donato in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia che sta conducendo le indagini.

Sparatoria ad Arezzo, forse lite tra parenti

Al momento la ricostruzione dell'accaduto è ancora frammentaria: si parla di una lite tra cognati. Uno dei due ha afferrato una pistola e ha sparato. Almeno uno dei colpi ha ferito un uomo. «Stanno sparando»: dalle case a ridosso di via Benvenuti, dal quartiere, dal bar dietro l'angolo la voce comincia a correre insieme alla paura. Confermata dopo pochi secondi dalle sirene della polizia e delle ambulanze.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 19:54

