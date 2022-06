Firenze, tenta di violentare una donna in pieno centro: 38enne arrestato

Ennesima violenza sessuale a Firenze. Una donna di 33 anni è stata aggredita nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, in pieno centro, mentre camminava insieme a un conoscente. L'uomo, un 38enne di origine siriana, senza fissa dimora, l'ha travolta scaraventandola a terra e tentando di violentarla.

Le urla della vittima hanno subito attirato alcuni passanti che, con l'aiuto di un addetto di vigilanza privata, in serivzio presso la stazione, hanno allontanato l'aggressore dalla vittima e lo hanno affidato ai carabinieri. Il tutto è avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina, domenica 26 giugno, con l'uomo che è stato arrestato e condotto nel carcere fiorentino di Sollicciano. La vittima, invece, è stata condotta in ospedale per essere visitata, dopo essere apparsa in evidente stato di choc.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Giugno 2022, 13:13

