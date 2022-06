Firenze, lite a colpi di spranga tra ambulanti: un ferito

È finita con due denunciati, uno dei quali ferito, una lite a colpi di spranga tra ambulanti a Firenze. Questa mattina, verso le ore 6:30, a seguito di una richiesta di intervento per una zuffa, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in piazza dell'Isolotto. Due ambulanti che stavano allestendo i rispettivi banchi di orto-frutta prima hanno discusso verbalmente poi sono passati alle mani.

A litigare un bengalese di 25 anni che ha spintonato con una spranga di ferro un marocchino di 44 anni. Quest'ultimo, per tutta risposta, ha afferrato la stessa spranga di ferro e ha colpito il bengalese in testa procurandogli una vistosa ferita. Soccorso dal personale del pronto soccorso dell'ospedale Torregalli, al 25enne sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Il 44enne, con precedenti penali, è stato denunciato per l'ipotesi del reato di lesioni aggravate mentre il bengalese per l'ipotesi del reato di minaccia aggravata.

