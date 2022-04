Firenze, furto da film: centinaia di borse di Celine rubate. I ladri fuggono dando fuoco a dei copertoni

Un furto degno dei migliori film di azione. Centinaia di borse a marchio «Celine» sono state rubate nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 aprile con uno stratagemma dal magazzino di una ditta di pelletteria nel Valdarno Fiorentino, a Pian di Rona di Reggello, in provincia di Firenze. E per guadagnare la via di fuga i ladri, entrati forzando il portone d'ingresso, hanno volutamente fatto scattare l'allarme e poi hanno bloccato l'accesso alla struttura dando fuoco a dei copertoni.

Il fuoco e il fumo degli pneumatici incendiati hanno ostacolato le guardie private dell'azienda e i carabinieri accorsi sul posto, che proprio per questa barriera realizzata dai ladri non hanno potuto raggiungere la ditta e sono stati costretti a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Mentre i pompieri spegnevano le fiamme, i ladri sono fuggiti percorrendo una stradina sterrata secondaria. Un colpo studiato nei minimi dettagli sul quale adesso i carabinieri indagano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 18:02

