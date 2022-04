Ambulante senegalese bloccato a terra: un video scagiona gli agenti. «Lui il primo ad aggredire»

Firenze, un nuovo filmato scagionerebbe gli agenti di polizia municipale finiti nella bufera per il presunto uso spropositato della forza nel bloccare un ambulante senegalese. Il video, non ancora reso pubblico finora, è stato infatti acquisito dagli inquirenti e mostrerebbe come, ad aggredire per primo gli agenti, sia stato proprio l'ambulante.

Si attende infatti l'apertura di un fascicolo da parte della Procura, dopo i vari esposti presentati sulla vicenda, avvenuta durante un controllo in lungarno Acciaiuoli, a due passi da Ponte Vecchio. Il caso ha causato un vero e proprio incidente diplomatico, con la comunità africana di Firenze che ha già annunciato per sabato una manifestazione e con il sindaco, Dario Nardella, che ha incontrato sia la comunità senegalese che la polizia locale, respingendo ogni accusa di razzismo. «Ho voluto ribadire che la richiesta di una verifica interna nasce proprio perché siamo noi i primi a voler fare luce su tutto. Riteniamo che non basti un video per quanto cruento e negativo per maturare un giudizio: sarebbe estremamente sbagliato e chi lo fa è in malafede. Noi vogliamo che sia ricostruito tutto l’episodio, non abbiamo alcun timore di applicare sanzioni disciplinari nel caso in cui fossero ravvisate responsabilità così come siamo altrettanto certi che la proposta di sciogliere la polizia municipale o un reparto della municipale sia una proposta assurda» - ha spiegato Nardella - «Riteniamo offensiva per la città e la nostra municipale l’accusa secondo cui gli agenti abbiano reagito per motivi razziali. Con la comunità senegalese c’è un ottimo rapporto e sarà sempre più forte. Mettiamoci nei panni di questi agenti così come nei panni di chi è stato fermato. Bisogna avere equilibrio e buon senso, non accettiamo i processi sommari che mi ricordano certi regimi autoritari e francamente non è questo il nostro modo di lavorare».

L'ambulante senegalese, denunciato dalla polizia municipale per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, dovrebbe presentare un nuovo esposto nei prossimi giorni. Le ripercussioni giudiziarie sono varie e imprevedibili: La Nazione spiega che non è da escludere che anche gli autori del video divenuto di dominio pubblico vengano denunciati per aver intralciato le forze dell’ordine. L'avvocato Cosimo Magazzini ha spiegato che «sono ancora in attesa di conoscere la loro posizione». Il sindacato Rsu Fp Cgil del Comune di Firenze difende l'operato degli agenti, ma spiega anche di non voler alimentare contrapposizioni e di voler promuovere un incontro con gli esponenti della comunità senegalese.

