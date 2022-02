Firenze, dimentica uno dei figli sul tram: il bambino ritrovato dalla polizia

Stava viaggiando a bordo del tram, a Firenze, insieme ai suoi quattro figli. Al momento di scendere, nella confusione, si è accorta però che uno di loro, un bambino di nove anni, era rimasto a bordo. Disperata, ha chiesto aiuto alla polizia, che è riuscita a recuperare il piccolo sano e salvo.

Leggi anche > Porta l'ex in tribunale per l'affidamento: del figlio? No, del cane. «Lo tratta male»

Prima l'angoscia, assolutamente drammatica, poi il lieto fine, con un comprensibilissimo sospiro di sollievo. È quanto accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso: la mamma, con i tre figli, era scesa nei pressi di Santa Maria Novella e il tram era ripartito in direzione Novoli. La donna a quel punto, disperata, ha allertato i poliziotti a bordo di una volante.

Gli agenti, senza perdere neanche un istante, hanno raggiunto un primo tram dove però a bordo non c'era traccia del bambino smarrito. Il secondo tentativo è invece andato a buon fine: in viale Morgagni la volante ha fermato un altro convoglio sul quale il bimbo si era addormentato. Il piccolo è stato accompagnato in Stazione dove, sotto gli applausi dei presenti, ha potuto riabbracciare la madre e i suoi fratellini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA