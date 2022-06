Firenze choc, uova contro l'autista del bus. Giorgetti: «Gesto gravissimo da condannare»

«Un gesto grave che condanniamo». Così l'assessore alla Mobilitià di Firenze, Stefano Giorgetti, ha commentato quanto è accaduto a un autista di un autobus. L'uomo è stato colpito al volto da alcune uova, lanciate dall'esterno del mezzo, metre si trovava alla guida del mezzo pubblico.

Leggi anche > Margherita Hack, Firenze ricorda l'astrofisica: 12 mesi di iniziative per i suoi 100 anni

A renderlo noto è la segreteria provinciale fiorentina del sindacato Fast, che parla di «aggressione», esprimendo solidarietà al collega. Il fatto è avvenuto giovedì 9 giugno in via Reginaldo Giuliani, sulla linea 2.

«Intendiamo bollare questi episodi come attacchi vili e proditori ai danni della sicurezza dei passeggeri e dell'autista - sottolinea il sindacato in una nota -, che vogliamo ringraziare per la sua estrema professionalità nel portare a termine la corsa, rimanendo al posto di guida. Speranzosi nella celerità delle indagini da parte degli organi competenti nello scoprire i colpevoli».

«Siamo vicini all’autista che ha subito l’aggressione e che nonostante tutto ha dimostrato grande professionalità e spirito di servizio, conducendo a termine la corsa». Ha dichiarato Giorgetti, portando la solidarietà dell’amministrazione comunale. «Condanniamo questo gesto grave e pericoloso, per l’autista e per i passeggeri - ha continuato l’assessore -, e ci auguriamo che i responsabili vengano individuati il prima possibile dalle autorità competenti».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Giugno 2022, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA