Firenze celebra la fine del Ramadan. Nardella: «Che la preghiera di oggi possa essere una preghiera di pace»

Firenze celebra la fine del Ramadan. Non solo la festa dei lavoratori, a Firenze, il primo maggio, si è celebrata anche la fine del Ramadan. Le 30 comunità musulmane di Firenze si sono riunite nel Parco delle Cascine per celebrare la fine del il nono mese dell'anno in cui si pratica il digiuno (Sawm), in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto.

Leggi anche > Nardella, missione a Bruxelles: «L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle città e dei sindaci nell’Unione Europea»

Con le 30 comunità musulmane di Firenze per celebrare la fine del #Ramadan.

Che la preghiera di oggi possa essere una preghiera di pace. pic.twitter.com/xMIDU8AHCE — Dario Nardella (@DarioNardella) May 2, 2022

A dare la notizia è stato il Sindaco di Firenze Dario Nardella che in un tweet ha voluto ringraziare tutte e 30 le comunità musulmane del territorio. Comunità «unite dalla fede in Dio», dichiara nardella nel video su Twitter. La fine del Ramadan «è un giorno importante - prosegue Nardella - e spero con tutto il cuore che la preghiera di oggi, possa anche essere una preghiera di pace, per la fratellanza tra i popoli, e di pace anche per un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a causa della guerra in Ucraina».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA