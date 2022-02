Firenze, trova un cellulare per strada e lo restituisce al proprietario: 41enne denunciato per furto

Ha trovato un cellulare nei pressi dello stadio Artemio Franchi di Firenze e ha deciso di riconsegnarlo al proprietario. Ma un muratore di 41 anni è finito nei guai. È stato denunciato per furto. L'uomo, di origini rumene, ha trovato il cellulare acceso per strada, ma ad accusarlo di furto è stato lo stesso proprietario del telefono con il quale aveva fissato un appuntamento per restituirlo.

Secondo quanto riferito da La Nazione, il 41enne, dopo vari tentativi, è riuscito a mettersi in contatto e a dargli appuntamento all'esterno di una trattoria. Ma al suo arrivo la spiacevole sorpresa: oltre al proprietario ad attenderlo c'era anche la polizia.

«Sono un cittadino onesto e ora rischio il processo», si difende il manovale, ma l'accusa resta, perché il 41enne è stato indicato come il ladro che si sarebbe impossessato del dispositivo la sera prima in un bar fuori Firenze.

«Finirò davanti a un giudice perché volevo rendere il telefono al suo legittimo proprietario: non è assurdo?», si chiede il 41enne raccontando la sua storia a La Nazione.

«Stavo andando a lavoro, - ha raccontato - quando ho visto un cellulare per terra, in mezzo alla strada. Mi son detto: 'Magari ci passa sopra un'auto e lo spacca'. Così l'ho preso, lasciandolo acceso in attesa della chiamata del proprietario. Mi ha chiamato qualche ora dopo, ma è venuto con la polizia». Ed è, infatti, all'atto della consegna dello smartphone che è scattata la denuncia.

