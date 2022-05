Cade dalla finestra di casa, grave un 52enne: portato in ospedale con l'eliambulanza

Un 52enne è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dalla finestra di casa, al secondo piano di un edificio. L'uomo, residente a Fornaci di Barga (Lucca), è stato portato in ospedale a Pisa con l'eliambulanza.

Il dramma è avvenuto in via Caterozzo, a Fornaci di Barga: a dare l'allarme, intorno alle 9.40, sono stati alcuni vicini di casa. La centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica ma le condizioni del 52enne sono apparse subito gravissime e questo è stato fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso per il trasporto in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 14:07

