Firenze, cadavere riaffiora dalle acque dell'Arno: è di un anziano di 90 anni

Un cadavere di un uomo di 90 anni è stato ripescato in Arno all’altezza di Ponte alla Vittoria. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di mercoledì 4 maggio, intorno alle 11:30, quando il cadavere è riemerso nelle acque del fiume che bagna il capoluogo fiorentino.

La dinamica della morte è ancora da chiarire. L'anziano si era allontanato da casa poche ore prima per poi essere ritrovato, privo di vita, nell'Arno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia dopo le richieste di soccorso da parte di alcuni testimoni. Il figlio, dopo non averlo visto rincasare, aveva avvertito i vigili urbani. La polizia sta cercando di capire come sia morto l’uomo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 21:09

