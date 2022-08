Il bimbo di 3 anni incontra il suo eroe: Dario, poliziotto, lo ha salvato quando è caduto dal terzo piano

Non tutti gli eroi hanno il mantello. E la famiglia di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, che questa mattina si è recata in commissariato lo sa benissimo. Il loro bambino di soli tre anni, qualche mese fa, è caduto accidentalmente dal terzo piano, ma fortunatamente per lui il poliziotto Dario è riuscito a salvargli la vita.

La storia emozionante

«Dario è un poliziotto del commissariato di Sesto Fiorentino e quel bambino di 3 anni, in foto, deve la sua vita alla sua prontezza - racconta il profilo friendly della polizia di Stato, Agente Lisa -. Perché qualche mese fa il piccolo è accidentalmente caduto dal terzo piano e le grida della mamma hanno richiamato l’attenzione dell’agente che si è precipitato a veder cosa fosse accaduto. Il bambino era a terra apparentemente privo di vita, in arresto cardiocircolatorio. Dario ha chiamato immediatamente il 118 e i sanitari, in attesa del loro arrivo, lo hanno guidato passo passo sulla procedura di rianimazione. Dopo due interminabili minuti il piccolo ha ripreso a respirare, con grande gioia e commozione del suo salvatore. Affidato subito dopo ai medici dell’ospedale Meyer (di Firenze), il bambino è stato ricoverato in prognosi riservata dalla quale è uscito. E ora eccoli qui, di nuovo insieme. Il bimbo e la sua famiglia sono andati in commissariato a incontrare Dario. La brutta avventura è passata, ormai rimane solo un ricordo». Una storia che ha emozionato l'Agente Lisa, ma che sta commuovendo il web e che sicuramente merita di essere raccontata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Agosto 2022, 14:50

