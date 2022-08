Poliziotto aiuta una donna che sta per partorire, lei lo ringrazia chiamando il bimbo come lui

Marco e Luca sono due poliziotti in servizio al Commissariato San Ferdinando di Napoli. Lo scorso 5 agosto, alle 2 di notte, si trovavano in via Pallonetto, nel quartiere Santa Lucia, e non immaginavano che il loro giro di routine sarebbe stato interrotto da un evento speciale.

I due agenti hanno sentito delle urla provenire da un appartamento poco distante e sono accorsi immediatamente. Con loro sorpresa hanno scoperto che a gridare era una giovane donna in preda a forti dolori: stava per partorire. Marco e Luca l'hanno confortata e chiamato l'ambulanza. Con lei hanno atteso l'arrivo dei sanitari e poi l'hanno scortata fino in ospedale. Qui le loro strade si sono separate, ma all'indomani i due agenti sono andati a fare visita alla neomamma e hanno scoperto il "regalo" che la ragazza aveva fatto loro: il bambino, un maschio, è stato chiamato Marco, proprio come il poliziotto che è stato tanto gentile con la sua mamma.

