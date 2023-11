Yara Gambirasio, la decisione sull'udienza per visionare i reperti: «Rimandata a data da destinarsi»

di Marta Goggi

Il caso di Yara Gambirasio aveva sconvolto l'opinione pubblica e tutt'ora è uno dei delitti che continua a far più discutere. La tredicenne era scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. Massimo Bossetti è stato ritenuto colpevole dell'omicidio e condannato dalla Corte di Cassazione all'ergastolo. La notizia recente riguarda il rinvio, a data da destinarsi, dell'udienza inizialmente fissata per lunedì 20 novembre per consentire alla difesa di Bossetti di visionare - per la prima volta - i reperti della vittima.

La decisione

Lo ha stabilito il presidente della corte d'Assise di Bergamo Donatella Nava, dopo che i legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini hanno presentato un «ricorso straordinario per errore materiale o di fatto» della sentenza della Corte di Cassazione del 21 novembre 2021 che consente ai difensori non solo di visionare ma anche di mettere le mani sugli abiti della giovane ginnasta e sulla traccia genetica che è la prova regina contro Bossetti. Accogliendo la richiesta dei legali, la corte - nell'udienza le parti avrebbero potuto solo guardare quanto conservato da anni negli scatoloni (leggings, slip, scarpe, felpa, giubbotto della 13enne di Brembate) - ha ritenuto di attendere la decisione della Suprema Corte.

Nel ricorso, da quanto risulta all'Adnkronos, i legali evidenziano come nella sentenza depositata il 26 luglio 2023 i giudici della Cassazione sottolineano come l'autorizzazione «deve ritenersi irrevocabile, valida, vigente, intangibile e non può essere in alcun modo discussa», tuttavia inseriscono un «evidente errore di fatto» laddove fanno riferimento al provvedimento del 27 novembre 2019 emesso dal presidente del tribunale di Bergamo e inseriscono «erroneamente» la 'notà del 2 dicembre 2019 (indirizzata esclusivamente all'Ufficio corpo di reati e non alla difesa), in cui lo stesso giudice orobico 'rettificà la decisione di soli cinque giorni prima e «precisa che l'autorizzazione concerne la mera ricognizione dei corpi di reato (…) rimanendo esclusa qualsiasi operazione di prelievo o analisi degli stessi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 16:25

