Viola e Beatrice scomparse dopo la scuola, le due ragazzine non si trovano da lunedì. L'appello dei genitori: «Aiutateci»

di Redazione web

Ore di apprensione per Viola e Beatrice, due ragazzine scomparse dopo essere andate a scuola a Sori, in Liguria. Genitori, famigliari e amici hanno contattato le forze dell'ordine ieri, 4 marzo, quando le due amiche, che frequentano la scuola media, non hanno fatto ritorno a casa. Al momento, non è esclusa nessuna pista. Un appello è comparso anche sui social per cercare di sensibilizzare quante più persone possibile per ritrovare le giovanissime.

L'appello dei genitori

«Siamo i genitori di Viola e Beatrice, da ieri non abbiamo notizie di nessuna delle due. Si sono allontanate da scuola insieme. Siamo molto preoccupati e preghiamo chiunque dovesse incontrarle di contattarci o avvisare i carabinieri», scrive la mamma di una delle due ragazzine sui social.

Non è chiaro se Viola e Beatrice siano entrate a scuola ieri. Possibile l'allontamento volontario, ma i carabinieri non escludono nessuna pista. Chi dovesse avvistarle dovrebbe chiamare subito il 112 e restare in contatto visivo con le due ragazzine, senza perderle di vista per poter indirizzare l’intervento senza metterle in fuga o comunque in allarme.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 12:15

