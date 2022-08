Lite in strada, poi la coltellata fatale: Vincenzo muore a 22 anni. Fermato un trentenne

Una lite per futili motivi. Sarebbe questa la causa del delitto, avvenuto la notte scorsa sul lungomare Felice D'Anna a Balestrate, in provincia di Palermo. Vincenzo Trovato, 22enne nato negli Usa, ma residente a Trappeto, un piccolo centro limitrofo al luogo dell'omicidio, è morto per una coltellata.

Il fendente mortale

Vincenzo Trovato è morto per una coltellata che gli ha provocato una profonda ferita che ha rescisso probabilmente l'arteria femorale. Un fendente mortale che lo ha portato a morire per dissanguamento all'interno della guardia medica, dove è giunto accompagnato dai suoi amici. Un 30enne, sospettato dell'assassinio, è stato fermato nel tardo pomeriggio. Il provvedimento della procura sarà convalidato domani dal gip.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due giovani avrebbero litigato verbalmente e poi si sarebbero picchiati. L'indagato avrebbe ferito il 22enne e sarebbe fuggito. Da quanto accertato non è arrivata alcuna chiamata al 112 per segnalare la rissa e dunque non c'è stato alcun intervento dei militari dell'Arma. Al vaglio degli investigatori per tutta la mattina ci sono state le immagini di alcune telecamere. Ieri sera sul lungomare c'era tanta gente che ballava come capita spesso in queste sere d'agosto. L'ultima storia sul profilo Instagram di Vincenzo è stata pubblicata intorno alla mezzanotte. Nel breve video il giovane non inquadra il proprio volto ma mostra la folla che danza in un locale, forse proprio a Balestrate.

Il cordoglio di Balestrate e Trappeto

«Siamo molto scossi per quanto successo. La nostra collettività non è abituata a fatti così violenti. Per quanto ne so ieri i lidi erano chiusi e non avevano organizzato serate danzanti. Mi erano arrivati dei messaggi dove mi segnalavano un trambusto nel lungomare. Poi stamattina ho appreso della morte di Trovato», dice il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo. «La nostra è una comunità tranquilla - aggiunge -. Risse non mi risultano e non avevamo mai avuto il timore che potesse verificarsi un fatto così grave. Sono davvero dispiaciuto».

Aggiunge il sindaco di Trappeto, Santo Cosentino: «Enorme è l'amarezza per una morte inaccettabile, che ha portato via un giovane di tante prospettive di vita futura. Tutto ciò provoca sicuramente tanta rabbia e per cui auspico che quanto prima, le autorità competenti, possano fare maggiore chiarezza su quanto accaduto». L'Amministrazione Comunale, in segno di cordoglio e di dolore, ha sospeso tutte le manifestazioni estive in programma per il mese di agosto. Inoltre il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino nella giornata delle esequie di Vincenzo, in segno di vicinanza di tutta la comunità trappetese alla famiglia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 22:00

