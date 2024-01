Vicenza, corteo contro Israele: scontri tra polizia e manifestanti. Feriti 4 agenti. I centri sociali cercano di entrare in Fiera

di Redazione web

Scontri e tensioni a Vicenza nel corso del corteo organizzato dai centri sociali per protestare contro la presenza di operatori di Israele alla Fiera VicenzaOro. La manifestazione, partita poco prima delle 11.20 con circa 500 partecipanti, ha deviato dal percorso stabilito cercando di avvicinarsi al quartiere fieristico. Qui c'è stato il contatto con le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, che hanno spinto indietro il corteo con una carica. C'è stato lancio di fumogeni e petardi da parte dei manifestanti, cui la polizia ha risposto con gli idranti. Quattro agenti sarebbero rimasti contusi.

Il corteo dei Centri Sociali cerca di entrare in Fiera

“Quei diamanti sono sporchi di sangue”, dicono i manifestanti. Giovani dei centro sociali sociali hanno cercato di sfondare il cordone di agenti antisommossa per accedere all'interno di VicenzaOro. La manifestazione principale è prevista per ore 14, ma in mattinata i Centri Sociali del Nord Est hanno dato avvio a un altro corteo in via Rossi, che poco prima delle 11.20 è arrivato nei pressi del polo fieristico. I manifestanti cercano di entrare in Fiera

