Arriva ild'ordinanza delle: non è più in ferro battuto e fatto a mano, ma in pvc e prodotto con una stampante 3d. Rispetto a quello storico, è più leggero e ha inciso lo stemma papale di Giulio II, ilche ha fondato la Guardia.A presentare la novità è stato il comandante Cristoph Graf, nel corso di una conferenza stampa. Pur essendo più economico di quelli tradizionali (costa 880 euro) la Guardia Svizzera Pontificia, non volendo gravare sulle finanze della Santa Sede, cercherà sponsor. Tra le novità anche l'aumento del contingente del più piccolo esercito del mondo da 110 a 135 unità.