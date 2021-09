Napoli, valigia con resti umani ritrovata in strada: «Potrebbero essere di una donna».

Ritrovamento choc a Pianura, nella periferia di Napoli: i Carabinieri del reparto scientifico sono al lavoro per esaminare il contenuto di una valigia che potrebbe contenere resti umani.

Valigia con resti umani ritrovata in strada a Napoli

Potrebbe nascondersi una storia a dir poco inquietante dietro il ritrovamento di una valigia sul ciglio della strada che collega Pianura con Marano, sulla collina dei Camaldoli, alla periferia occidentale di Napoli. I carabinieri del reparto scientifico sono infatti al lavoro per verificare il contenuto della borsa ed accertare che non contenga resti umani, che stando alle voci diffuse già nel pomeriggio in città potrebbero appartenere a una donna.

Sul luogo del ritrovamento è arrivato anche il furgone della Polizia mortuaria e la scelta di questa mezzo da parte delle forze dell’ordine sembra confermare la macabra presenza di resti umani all'interno della valigia abbandonata.

