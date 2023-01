Uomo nudo scappa dal balcone, il video choc: «Ecco cosa è realmente successo»

di Redazione web

Giallo risolto. Non era un amante in fuga dalla scena hot senza vestiti, che voleva calarsi a terra come nelle scene più tipiche della commedia sexy, ma un ladro che cercava di scappare dalla casa del delitto, cioè svaligiata, perché scoperto dalle forze dell'ordine. Secondo diversi testimoni che mercoledì scorso, 11 gennaio, hanno assistito dal vivo alla strana sequenza dell'uomo nudo sulla facciata del palazzo, il ladro avrebbe tentato l'ultima carta prima di essere arrestato, a due passi dalla stazione di Mestre, rivela Il Gazzettino. Presumibilmente la carta della finta pazzia.

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: «Padre Georg mi disse che c'era un dossier su mia sorella»

Amante o bandito?

Stando alla testimonianza del negoziante che ha visto tutto con i suoi occhi, «si trattava di un gruppo di banditi dell'est che aveva già messo a segno diversi colpi nella zona. Prima della rocambolesca fuga senza veli, la banda avrebbe colpito anche un b&b chiuso che si trova nelle vicinanze. Ma sarebbero stati scoperti. A quel punto, l'uomo, forse per far credere di essere fuori di sé, si è tolto tutti i vestiti ed è scappato dalla finestra».

Psicologa evira il marito e lo lascia morire con un coltello ficcato nell'occhio: trovato in un lago di sangue

Immortalato nei video

Tante le persone, che in una zona così trafficata della cittadina veneta, si sono radunate girando video e scattando foto dell'uomo nudo aggrappato alle grondaie. Alla fine il ladro maldestro, anziché finire nel reparto psichiatrico, è stato arrestato e portato direttamente in questura per accertamenti, proprio nel luogo in cui non voleva finire.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA