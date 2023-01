Il padrone lancia un ramo e il cane gli riporta un sex toy. La foto è virale

di Redazione web

Manuel Barcia e il suo cane, un golden retriver di nome Ahsoka, erano usciti per la loro solita passeggiata pomeridiana. Il padrone come al solito ha lanciato un ramo al suo cane in modo che poi Ahsoka glielo potesse riportare. Il suo amico a quattro zampe ha però, fatto ritorno con un sex toy di grandi dimensioni. Manuel ha subito scattato una foto che ha postato sui social. L'immagine è diventata virale.

La vicenda

L'episodio che è successo ad Horsforth, Leeds nel West Yorkshire in Inghilterra è davvero esilarante ed è proprio per questo che è diventato virale sui social media. Ahsoka ha riportato al suo padrone Manuel un sex toy invece del ramo che lui gli aveva lanciato. I due si trovavano in mezzo ad un campo in cui l'uomo porta sempre a correre il suo golden retriver. La notizia è stata riportata dal tabloid inglese Daily Star al quale Manuel Barcia ha anche raccontato la dinamica del divertente episodio.

Le dichiarazioni di Manuel

Ai microfoni del Daily Star, Manuel Barcia ha detto: «Ahsoka porta sempre con sé un bastone o qualcosa di simile. Essendo un cane da riporto raccoglie praticamente tutto ciò che trova. Le avevo lanciato un bastone ma quando è tornato ho notato che stava mordendo un altro oggetto. Quando ho visto che si trattava di un sex toy ho riso per cinque minuti».

Well, I guess picking up all those sticks during our walks, it was just a matter of time! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/2EPlh8592A — Manuel Barcia (@mbarcia24) January 12, 2023

Il padrone lancia un ramo e il cane gli riporta un sex toy. La foto è esilarante https://t.co/IJC21yZkU4 — Leggo (@leggoit) January 15, 2023

