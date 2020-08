Umbria, preso a botte in una rissa e poi investito da un'auto in fuga: Filippo muore 24enne

Tragedia a Bastia Umbra, dove un 24enne di Spoleto, Filippo Limini, è stato investito e ucciso dopo una rissa avvenuta nella notte nei pressi di un noto locale vicino al Palasport Giontella. Filippo è stato preso a calci e pugni in uno scontro tra due comitive di giovani e si è ritrovato a terra pieno di lividi e poi è morto investito da un'auto in fuga. Pare che a bordo dell'auto che lo ha schiacciato ci fosse la comitiva "rivale" degli amici di Limini. Sul caso indagano i carabinieri.



Sarà l'autopsia, ora, a dovere chiarire le cause della morte. Su quanto successo sono in corso indagini da parte dei carabinieri coordinati dalla procura di Perugia. Gli inquirenti mantengono un riserbo praticamente assoluto su quanto successo. Al momento non sono stati presi provvedimenti di alcun tipo da parte dell'autorità giudiziaria. Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Agosto 2020, 20:18

