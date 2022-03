Ucraina, a Salvini regalata maglietta di Putin dal sindaco polacco di Przemysl che si rifiuta di incontrarlo

Matteo Salvini eè stato contestato dal sindaco Wojciech Bakun, al suo arrivo nella cittadina polacca di Przemy, al confine con l'Ucraina. Il primo cittadino ha mostrato una t-shirt con il volto di Putin e non ha voluto ricevere il segretario leghista per i legami passati con il partito del presidente russo. Anche un gruppetto di italiani ha contestato il leader leghista urlando: «Buffone». Salvini non ha raccolto la provocazione dicendo di essere lì per portare «aiuti e la pace».

«Non ci interessa la polemica della sinistra italiana o polacca, siamo qui per aiutare chi scappa dalla guerra», ha risposto Salvini. Mentre dalla Lega si liquida l'episodio come "sceneggiata di poco conto".

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA