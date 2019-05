Ucciso con un colpo di pistola nel suo negozio di jeans: Norberto trovato in un lago di sangue

E' stato trovato morto nel suo negozio di jeans, gli hanno sparato alle spalle. La saracinesca alzata per metà, la porta socchiusa e, all'interno del negozio di jeans Levìs in via San Luca, a Viterbo, il titolare a terra, morto, in un lago di sangue. È successo intorno alle 14,30, sul posto polizia e carabinieri.

È di Norberto Fedeli, il titolare della jeanseria di via San Luca, a Viterbo, il corpo trovato alle 13,30 in un lago di sangue all'interno del negozio. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile: al momento restano aperte tutte le piste, non si esclude una rapina finita in tragedia.



L'omicidio è avvenuto a poche centinaia di metri da dove nei giorni scorsi c'è stato l'episodio di violenza sessuale che ha visto come protagonista due militanti di Casa Pound.

