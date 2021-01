Torino, uccide moglie e figlio di 5 anni. Poi tenta il suicidio gettandosi dal balcone

Ha ucciso la moglie e il figlio, di appena 5 anni, per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa. È accaduto intorno alle 3 di questa notte in una abitazione di Carmagnola (Torino), dove i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 39 anni. Il duplice omicidio al culmine di una lite familiare per motivi ancora da accertare. L'uomo è ricoverato al Cto di Torino, non in pericolo di vita, piantonato in stato di fermo dagli stessi militari dell'Arma intervenuti su segnalazione dei vicini di casa. Sono in corso i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino.

La tragedia familiare è avvenuta in un edificio di via Barbaroux. Per uccidere la moglie, anche lei 39enne, e il figlio, l'uomo avrebbe utilizzato un oggetto contundente. Sul posto proseguono i rilievi dei carabinieri, che indagano sui motivi del duplice omicidio. L'uomo, piantonato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 07:54

