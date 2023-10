Morta Lucia Piergigli, stroncata dalla malattia: era diventata mamma appena 10 mesi fa

di Redazione web

Una giovane mamma è volata in cielo, lasciando qui sulla terra il suo amore più grande, quel figlio tanto desiderato nato appena 10 mesi fa. Un bimbo adorabile che non potrà più essere coccolato da sua madre. Quanto dolore assurdo e incomprensibile: è successo a Jesi. E’ troppo difficile raccontare drammi come quello di Lucia Piergigli, appena 37 anni, un sorriso solare e contagioso, la bellezza della gioventù e la dolcezza dell’essere appena diventata mamma. Questa ragazza così meravigliosa, che lavorava con dedizione e impegno alla Lega del Filo d’Oro di Osimo, è stata strappata prematuramente alla vita da una malattia feroce, veloce e inesorabile.

La drammatica scoperta

La drammatica scoperta solo pochi mesi fa. Un male che si è manifestato in modo sempre più aggressivo e che non ha avuto pietà dei suoi anni, del suo amore per la vita, della sua famiglia che con la nascita del figlio era stata coronata da immenso amore.

Un lutto che sconvolge familiari e amici, colleghi e semplicemente quanti la conoscevano.

Il funerale

La salma di Lucia è stata composta alla Casa funeraria David Icof di via Salvemini. Per tutta la giornata di ieri una lenta, silenziosa, triste processione di dolore ha scandito le ore, tantissimi gli amici che hanno voluto renderle omaggio alla camera ardente. Un fiore, una preghiera, tante lacrime. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16 alla chiesa di San Massimiliano Kolbe, poi la cremazione e la tumulazione delle ceneri al cimitero di Jesi dove i suoi familiari e i suoi cari potranno piangerla.

