Tumore fulminante, Cristian muore a 18 anni: se n'è andato in pochi mesi. Gli amici: «Proteggici da lassù»

Aveva solo 18 anni Cristian Bissoli, 'Bisso' per gli amici: venerdì pomeriggio si è spento nella casa in cui viveva con la sua famiglia, stroncato da un male che non gli ha dato scampo. Un calvario durato sei mesi, un tumore fulminante che lo ha rapidamente privato della vita mandando nella disperazione mamma, papà e i due fratellini più piccoli.

Cristian morto di tumore a 18 anni

Come racconta il quotidiano L'Arena, Cristian viveva a Bovolone, dove nella serata di venerdì la notizia del suo improvviso aggravamento e del successivo decesso hanno suscitato grande dolore. Gli amici hanno organizzato una veglia di preghiera e gli hanno dedicato uno striscione con fiori e candele: «Fai buon viaggio Bisso, proteggici da lassù», hanno scritto sullo striscione.



L'improvviso peggioramento, seppur rapido e repentino, non era del tutto inaspettato - scrive il quotidiano veronese - dato che c'erano state delle avvisaglie, come il dolore sempre più insopportabile e lo sguardo quasi assente di Cristian.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 10:16

