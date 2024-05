Paolo Berbeglia, militare morto a 20 anni nell'auto finita contro un palo: inchiesta per omicidio stradale

di Redazione Web

La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale sull'incidente che la notte scorsa è costato la vita al militare aretino del Genio ferrovieri, Paolo Berbeglia, 20 anni, su una provinciale intorno alla città.

Indagano i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi. Intorno all'1 di sabato notte la Volkswagen Polo a bordo della quale viaggiavano quattro amici - tra cui la vittima - nei pressi di una rotonda è uscita di strada, ribaltandosi più volte e andando a impattare contro un palo della luce, quindi fermandosi in un campo.

Paolo Berbeglia, militare di 20 anni morto nella notte: carambola con l'auto a una rotatoria, feriti tre amici

Chi era la vittima

Paolo Berbeglia, militare arruolatosi nell'Esercito Italiano in ferma volontaria di 1 anno, era seduto sui sedili posteriori ed è morto subito.

L'autopsia

Domani, lunedì, sarà eseguita una ispezione esterna della salma che al momento resta a disposizione della magistratura all'ospedale San Donato di Arezzo. Poi la procura, se non dovesse optare per l'autopsia, dovrebbe dare il nulla osta alla riconsegna ai familiari per il funerale. Paolo Berbeglia prestava da alcuni mesi servizio alla caserma del Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore (Bologna).

