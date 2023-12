Truffa del resto, il cliente confonde la cassiera e va via con 15 euro (più il cibo che aveva ordinato) VIDEO

di Redazione web

Truffa del "rendez-moi" o, per dirla in italiano, del resto. Un trucco messo in atto da un cliente scaltro e dalla mano lesta, che riesce a fruttargli non solo la merce gratis, ma anche un guadagno di 15 euro. A mettere in guardia sulla truffa, che pare stia tornando in voga, è stato un locale di Napoli, che ha pubblicato sui suoi canali social un video esemplificativo per consentire agli esercenti di prestare maggiore attenzione, soprattutto nel caotico periodo delle festività natalizie.

La truffa del resto

Il video è stato pubblicato sui canali social di Pollo Re, girarrosto e friggitoria di piazza Mazzini a Napoli. Nelle immagini, realizzate ad hoc a scopo dimostrativo, si vede un cliente avvicinarsi al bancone e chiedere della frittura. Costo totale, 5 euro. La cassiera prepara la confezione da asporto e incassa i 20 euro coL'uomn cui il cliente paga. Al momento di dare il resto, 15 euro, la truffa ha inizio. L'uomo dice di aver trovato i 5 euro, così chiede alla ragazza di riavere la banconota da 20. Mentre tutto il denaro è ancora sul bancone, però, il cliente chiede se è possibile avere una banconota da 50 euro, e dà alla cassiera dei tagli più piccoli.

Il trucco

Dov'è il trucco? il cliente ha sborsato in totale 35 euro (i 20 iniziali, più 5, più 10) e "guadagnato" 15 euro (più il cibo da asporto).

