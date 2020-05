Trovato morto nel carrello della spesa, la macabra ironia sul web: il fotomontaggio come prodotto online è virale

Bambino di quattro anni muore annegato in piscina: aperta inchiesta

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Maggio 2020, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si indaga sulla morte ditrovato cadavere neln provincia diE nel frattempo sul web spuntanosulla sua fine. «Neurospeen», «Cadaveri oltre le cose», sono solo alcuni dei messaggi circolati nelle ultime ore sui social, mentre è diventata virale l'immagine della foto della vittima contipica di un noto colosso di vendite online.Dopo l’ipotesi iniziale dell’omicidio, non si esclude che Marcello Pisa, 52 anni, sia stato stroncato da un’overdose. E a questo punto sarebbero emerse le domande su chi possa essersene sbarazzato. Le indagini dei carabinieri si erano concentrate sul mondo della droga per capire cosa sia successo e perché. Qualcuno lo avrebbe poi nascosto dentro un carrello della spesa coprendolo con teli e coperte.Il carrello della spesa non appartiene però al Conad, il supermercato davanti al quale è stato ritrovato il cadavere: Marcello potrebbe dunque essere morto altrove e trasportato a piedi fino a quel luogo. La vittima, disoccupato, aveva qualche piccolo precedente legato agli stupefacenti.