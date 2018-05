Trova un portafogli con 2800 euro e lo restituisce al proprietario

Ha trovato un portafogli con all'interno 2800 euro e lo ha portato dai carabinieri. E' successo ad Acilia, dove i militari hanno restituito ad un 58enne del luogo il proprio portafogli, smarrito alcuni giorni, contenente documenti e più di 2.800 euro in contanti. Il portafogli è stato rinvenuto a terra, nei pressi di un bar di Acilia da cittadino che, visto il contenuto, non ha esitato a consegnarlo alla vicina caserma dei Carabinieri. I militari hanno, così, rintracciato l'uomo che, incredulo per l'inaspettata fortuna, si è precipitato a ritirare quanto smarrito.

