Sospetta trombosi dopo il vaccino J&J: ricoveraton un 34enne. Ma l'ospedale specifica: «Nessuna correlazione»

Un uomo di 34 anni è ricoverato al Policlinico San Martino di Genova per una sospetta trombosi dopo essere stato vaccinato con il vaccino anti Covid di Johnson&Johnson. Lo dichiara lo stesso ospedale genovese in una nota, in cui informa che «un paziente maschio di 34 anni è stato trasferito presso le nostre strutture con una probabile sindrome trombocitopenica trombotica. Vaccinato con Johnson & Johnson il 5 di giugno, al momento della sintomatologia si trovava in 11esima giornata post-vaccinale».

In una nota diffusa successivamente il Policlinico San Martino specifica però che «l'indagine per la ricerca degli anticorpi anti PF4 è risultata negativa e pertanto non esistono correlazioni tra il grave quadro clinico e la somministrazione del vaccino». «Durante le prime fasi del ricovero - aveva spiegato l'ospedale genovese - accanto all'elemento distintivo del calo delle piastrine, si è manifestata una sindrome neurologica trattata rapidamente e con successo dal nostro hub neuroradiologico. È stata avviata l'indagine per la ricerca degli anticorpi anti PF4 per confermare il sospetto di sintesi trombotica».

«È stata iniziata la terapia con anticoagulanti, come previsto dal protocollo di Alisa, per la gestione diagnostico terapeutica degli eventi tromboembolici post vaccinazione con vaccino a vettore virale. Attualmente il paziente è cosciente e al completamento della fase diagnostica sarà trasferito presso la Terapia Intensiva Generale del Monoblocco», si legge nella nota.

