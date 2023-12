Bicchieri e bottiglie di vetro fanno troppo rumore, a Treviso l'ordinanza restrittiva per il bar

di Redazione web

Il rumore provocato dall'uso di contenitori di vetro, cioè bicchieri e bottiglie, per il consumo di bevande sulla pubblica via disturba il vicinato e così, per un mese, un bar nel centro di Treviso dovrà provvedere diversamente.

Lo riporta un'ordinanza del sindaco in cui viene anche proibita per lo stesso periodo di tempo la somministrazione di alcolici. A causa del chiasso generato dagli avventori di un altro esercizio nella stessa via fino a tarda ora, lo stesso provvedimento impone, fino al 27 dicembre, la chiusura del locale alle 18. Un orario ancora più restrittivo, con chiusura alle 15, è stato poi imposto ad un bar della prima periferia, sempre a tutela della quiete serale dei residenti. Le decisioni sono state assunte in seguito a ricognizioni nei vari quartieri cittadini condotte dalla polizia locale.

