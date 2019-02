Vagone deraglia sui binari, scontro contro un treno merci Foto

Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

che viaggiava in direzione Vicenza è deragliatosi è verificata unacon un altro treno merci che arrivava in direzione Treviso. L'incidente è avvenuto alle cinque e mezza di mattina. Non si registrano feriti.Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco, Carabinieri, Polfer e personale delle ferrovie dello stato.Secondo una prima ricostruzione avrebbe ceduto uno dei carrelli di un vagone centrale che trasportava sabbia e ghiaia, il carrello ha proseguito la corsa ma fuori dal binario, andando a scontrarsi contro il treno che sopraggiungeva in direzione opposta.