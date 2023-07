Transgender non operato cambia nome, ok del Tribunale: «Ora si chiama Emanuela». Caso unico in Italia Trapani: dallo scorso 6 luglio si chiama Emanuela, anche se è un uomo





Una persona transgender vince una lunga battaglia legale e diventa un caso unico. Dallo scorso 6 luglio si chiama Emanuela, anche se è un uomo. Dopo vent'anni di battaglie il tribunale di Trapani le ha infatti riconosciuto il diritto di cambiare nome e identità di genere all'anagrafe senza alcun intervento chirurgico effettuato o programmato e senza alcuna terapia ormonale. Prima volta in Italia Un caso unico in Italia, reso possibile da un principio estrapolato da una sentenza della Corte di Cassazione che ha consentito a un'altra transgender di legittimarsi come donna prima dell'operazione, che però era pianificata. Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA