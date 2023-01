Traghetto in fiamme, l'incendio divampa da un tir nei garage: paura a Palermo

di Redazione Web

Paura e fiamme a Palermo. Un incendio è scoppiato all'interno dei locali garage del traghetto «Superba» di Gnv. Il rogo, presumibilmente, è partito da un tir. La nave era ormeggiata nel porto, nel molo Santa Lucia, in attesa di partire alle 22:00 di ieri, sabato 14 gennaio.

Fumo e fiamme

Il fuoco e il fumo hanno subito fatto attivare le procedure di emergenza. Sul posto i vigili del fuoco, a lungo in azione, i mezzi della Capitaneria di porto, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Fortunatamente, però, i 184 passeggeri del traghetto sono stati tutti fatti scendere e nessuno, compresi gli 80 membri dell'equipaggio, è rimasto ferito.

#Palermo, dalle 22:00 in corso intervento #vigilidelfuoco al molo Santa Lucia per #incendio nei locali garage di un traghetto: evacuati tutti i passeggeri. In atto operazioni di spegnimento anche con mezzi nautici [#14gennaio 23:45] pic.twitter.com/YpUYxbrrIE — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 14, 2023

«Sono stati sicuramente momenti di paura quelli vissuti all’interno della nave, ma alla fine ciò che più conta è che tutti i passeggeri siano stati tratti in salvo senza aver riportato conseguenze alla salute», ha detto il sindaco Roberto Lagalla che intorno alle 23.30 è accorso al porto. «Il danno è soltanto materiale - ha aggiunto - e ci consoliamo pensando al rischio che si sarebbe corso se l'incendio si fosse verificato mentre la nave era in navigazione. Ringrazio i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la polizia di frontiera e il personale dell’Autorità portuale per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri e l'equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo».

