«Mi uccido per amore» e cerca di far saltare un palazzo a Torino: arrestato per strage

Una tragedia è stata sfiorata la scorsa notte in palazzo di corso Agnelli 118 a Torino, nella zona sud della città, vicino allo Stadio Grande Torino, dove un uomo di origini romene, 55 anni, ha aperto il gas dell'appartamento dove abita, al quinto piano, fino a provocare un'esplosione seguita da un incendio. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Cto ed è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di strage. Non risultano feriti tra gli altri residenti, ma i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno dichiarato inagibili alcuni appartamenti.

L’uomo, che viveva insieme a due gatti, ora si trova piantonato in ospedale. E si cerca di capire il motivo del suo folle gesto che poteva finire in tragedia per molte persone. Dopo che il gas aveva saturato l'ambiente, l’uomo avrebbe innescato l’esplosione accendendo una fiamma. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per circoscrivere il rogo prima che le fiamme non si propagassero ad altri alloggi.

Secondo La Stampa, il 55enne, già noto alle forze dell'ordine, potrebbe aver deciso di farla finita forse per una storia d’amore finita male. Su questo aspetto stanno indagando gli investigatori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 12:11

