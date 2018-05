Licenziato e con gli stipendi arretrati, Alessandro costretto a vivere in auto con moglie e tre figli

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono tante le famiglie italiane che si trovano in situazioni economicamente insufficienti. Siamo adove un uomo, insieme alla sua famiglia, è costretto a vivere in macchina dopo aver perso ile con stipendi mai pagati.faceva il magazziniere, ma la ditta per cui lavorava è. Con lui ci sono lae iLariceve aiuto soltanto dalla carità di amici e persone della società mentre ile isembrerebbero essere assenti e non dare una risposta soprattutto per quanto riguarda l'incolumità dei tre bambini.Alessandro ha fatto, “ho sempre lavorato persino quando tirare a fine mese significava raccattare i soldi per coprire le spese e nient'altro. Dopo pochi mesi venivo rimpiazzato e la favola finiva” dice al Corriere della Sera.Alessandro ha fatto il corriere, l'idraulico e anche volantinaggio. Fino a che l'ultima ditta lavorava è fallita e lo ha lasciato con mesi di stipendio arretrato. Insieme ad Alessandro ci sono lae i tre piccoli figli dianni e l'ultimo di appenamesi.Non potendo pagare più l'affitto si sono dovuti accampare in auto per le strade di, un quartiere di Torino.“Il Comune e i servizi sociali ci chiedono un reddito per assegnarci una casa e noi non l'abbiamo”, spiega Alessandra. Le condizioni di questa famiglia sono molto precarie e possono contare solo su pochi aiuti da parte della società, qualche soldo e qualche parola di conforto.e isono statiper qualche giorno dalle suore di Torino. Ma la preoccupazione maggiore per i due restano i figli: “Ogni giorno guardo in faccia i miei bimbi e spiego loro che stiamo attraversando un momento difficile, ma che ci rialzeremo più forti di prima. Però hanno fame. Per restituirgli la loro infanzia siamo disposti a tutto, a svolgere qualunque tipo di lavoro”.La coppia ha mandatodappertutto, ma di risposte non ne sono arrivate: “Nessuno ci considera. L'unica cosa che vorremmo è una casa. Le stiamo provando tutte, ma rischiamo di doverci arrendere. Riadeci la nostra, prima che si faccia tardi”.