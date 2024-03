Coppia di coniugi cade nel Po, ragazzo si tuffa per salvarli: morto il marito. «Stavano scattando delle foto»

di Redazione web

Dramma a Torino. Una coppia di 50enni scivola nel Po all’altezza dei Murazzi, sabato 16 marzo intorno alle 20, mentre scatta delle foto. Le grida nell'acqua gelida allarmano un ragazzo di passaggio che subito si getta nel fiume per salvarli, ma non riesce ad afferrare l'uomo. A trovare il corpo i vigili del fuoco dopo oltre un’ora di ricerche.

La moglie sotto choc

La vittima, un uomo di 53 anni, di Rivalta, Torino, al momento della caduta era in compagnia della moglie che in stato di choc è stata affidata alle cure dei sanitari. A tentare di recuperare la donna e l'uomo un bengalese, 24enne, di passaggio che si è gettato in acqua immediatamente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Marzo 2024, 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA