Ex carabiniere muore in un incidente: «L'auto travolta da una betoniera. Era uscito fuori strada per un malore improvviso» Il conducente della Jeep è morto sul colpo





Incidente venerdì 15 marzo alle 8 sulla Pontina vecchia, al confine tra Aprilia e Ardea. La vittima è Adriano Macellari, ex carabiniere 60enne di Aprilia, che procedeva a bordo di una Jeep. Forse per un malore l'auto è uscita di strada invadendo la carreggiata opposta. In quel momento stava passando una betoniera, il cui cinducente ha tentato invano di evitare l'impatto frontale. Il conducente della Jeep è morto sul colpo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 16:16

