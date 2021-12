Investito e ucciso in bici da un'auto pirata: Tiziano aveva 16 anni. Arrestato automobilista

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 16 anni travolto ieri sera in sella alla sua bicicletta e abbandonato per strada: Tiziano Dell'Anna, di Leverano, è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

Abbandonato ai margini della strada.

L'incidente risale a ieri sera attorno alle 22.30 a Leverano, paese del Salento tra Lecce e Porto Cesareo. Il ragazzo stava rientrando a casa lungo via Della Libertà, quando è stato investito da un'auto pirata, fuggita dopo l'investimento. L'automobilista è stato poi rintracciato e arrestato.

