Terribile schianto frontale sulla Regionale: Debora e Adriano morti sul colpo

Schianto mortale sulla strada Feltrina domenica 12 dicembre, verso le 18: due morti e tre feriti, di cui uno gravissimo. E' il bilancio del terribile incidente avvenuto oggi pomeriggio tra i comuni di Crocetta del Montello e Cornuda (Treviso), lungo la Feltrina tra una Skoda e una Nissan Qashqai. Per i due giovani che viaggiava a bordo della Skoda non c'è stato nulla da fare: le vittime sono Debora Colle, 29 anni di Santa Giustina e Adriano Corona, 34 anni, residente a Imer (Trento), ma nato a Feltre. Entrambi sono morti sul colpo, le salme estratte dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Tragico il destino di Debora, che era sopravvisuta qualche anno fa ad un altro incidente stradale.

Il bilancio del tragico incidente, conta anche 3 feriti.

È in condizione disperate uno dei passeggeri che si trovava sulla Nissan. Si tratta di un 43enne macedone residente a Conegliano (Treviso) che è stato subito trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. In gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita, anche gli altri due occupanti dell'autovettura: un marocchino di 27 anni di Santa Lucia di Piave (Tv) e un macedone di 45 anni anche lui residente a Conegliano (Tv). Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Incidente sulla Feltrina: cosa è successo Erano le 17.30 di ieri quando è scattato l'allarme. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze del Suem 118, due squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna e Treviso, dei carabinieri di Montebelluna e Cornuda. Dopo le 17.30 di ieri, la Feltrina, tra i comuni di Cornuda e Crocetta all'altezza del cavalcavia, è diventata un inferno di lamiere accartocciate che come in una morsa feroce tenevo stretti i corpi incastrati della giovane coppia di amici, Adriano e Deborah che probabilmente stavano tornando a casa. Colpa di una manovra azzardata? All'origine dell'incidente, forse, una manovra azzardata del trentacinquenne che era alla guida, anche se non si esclude una distrazione oppure un malore improvviso. Probabilmente Corona ha perso il controllo del suo mezzo mettendosi all'improvviso di traverso con la Skoda. Sono bastati pochi istanti e dalla corsia opposta in direzione Montebelluna stava sopraggiungendo la Nissan che non sarebbe riuscita a evitare l'auto del conducente 34enne centrandola in pieno. Le due auto sono finite addosso al guardrail. Lo schianto tra i due mezzi purtroppo è stato inevitabile e fatale per i due giovani ma anche per i tre occupanti dell'altro mezzo tutti ricoverati in gravi condizioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA