Tiziana Cantone, il suo iPhone e l'iPad manomessi subito dopo la morte

Tiziana Cantone sarebbe stata uccisa. La 31enne trovata senza vita nella sua abitazione a Mugnano di Napoli il 13 settembre del 2016 dopo essere stata vittima di un revenge porn, non si sarebbe quindi suicidata per la vergogna ma, come da tempo sostiene la famiglia, sarebbe stata uccisa. Ad alimentare questo sospetto i ritrovamenti sul telefono e l'iPad.

Tiziana, infatti, possedeva un iPhone e un iPad, ma tutti e due i dispositivi sarebbero stati manomessi dopo la morte. Come dimostrato dalle perizie, infatti, gran parte della loro memoria è stata rimossa. Come rivelato dal Corriere della Sera, dal professore Danilo Bruschi, del dipartimento di Informatica dell'Università Statale di Milano, il team a cui si è rivolta la famiglia della Cantone, potrebbe confermare l'ipotesi dell'omicidio.

Intanto è stata disposta la: «necessità da parte della Procura di nominare i propri consulenti per verificare quei dati, che nel frattempo, sono stati confermati anche da altri due esperti statunitensi, oltre che da quelli italiani, e dalla stessa Vodafone, che ha consegnato i tabulati telefonici e internet di Tiziana Cantone, dimostrando l’utilizzo dello smartphone immediatamente dopo il ritrovamento del corpo di Tiziana Cantone».

