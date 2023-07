Finto malore per scroccare un passaggio dall'ambulanza, il video è virale ma i tiktoker ora sono nei guai: identificati e denunciati

di Redazione web

Pensavano di aver avuto un'idea geniale, tanto da condividerla in un video su TikTok (diventato virale): chiamare il 118 fingendo un malore, tutto per ottenere un passaggio dall'ambulanza da Rimini a Riccione, destinazione stazione. Ma la bravata è costata cara a due tiktoker di 19 e 20 anni: sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

Fingono un malore per avere un passaggio in ambulanza e postare il video su TikTok: follia a Rimini

Passaggio in ambulanza, tiktoker denunciati

I due sono entrambi originari della provincia di Milano, ed erano in vacanza in occasione del fine settimana della «Notte Rosa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA