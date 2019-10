Terremoto Pozzuoli alle 7 di mattina, panico tra la popolazione. Trema anche Napoli

terremoto registrata alle 7.08 di sabato mattina ha svegliato molti residenti dell'area flegrea. La scossa avvenuta nella zona di Pozzuoli (Napoli), nonostante la magnitudo relativamente bassa stabilita dall'Ingv in 2.2 della scala Ritcher, è stato distintamente avvertito dalla popolazione. Molti cittadini sono stati svegliati dalla scossa il cui epicentro è stato localizzato a Pisciarelli, con una profondità di 2 km.



Numerosi i messaggi sui social di quanti hanno sentito il terremoto nel dormiveglia del sabato mattina. Una scossa diregistrata alle 7.08 di sabato mattina ha svegliato molti residenti dell'area flegrea. La scossa avvenuta nella zona di(Napoli), nonostante la magnitudo relativamente bassa stabilita dall'Ingv in 2.2 della scala Ritcher, è stato distintamente avvertito dalla popolazione. Molti cittadini sono stati svegliati dalla scossa il cui epicentro è stato localizzato a Pisciarelli, con una profondità di 2 km.Numerosi i messaggi sui social di quanti hanno sentito il terremoto nel dormiveglia del sabato mattina.

#Terremoto



Raga sono di Napoli, precisamente soccavo, una scossa fortissima mi ha svegliata, l'avete sentita anche voi? — RamaTrash (@RamaTrash8) October 5, 2019

Ma quelli che stanno a contestare il magnitudo del terremoto che problemi hanno?

Se alcuni si sono spaventati anche se la terra ha tremato poco e piano vanno rispettati.

Non ho mai percepito un terremoto e non mi permetto di giudicare nulla. #terremoto — manuvender (@manuvender) October 5, 2019

Ha fatto una scossa leggera di bradisismo per quelli che abitano a Fuorigrotta,Soccavo e Pozzuoli. Noi che abitiamo nelle vicinanze dei Campi Flegrei siamo "abituati" a questo tipo di scosse. Sono di basso livello ma siccome avvengono quasi in superfice si sentono bene #terremoto — Nodame (@HachiSakura90) October 5, 2019

La scossa è stata avvertita in tutti i Campi Flegrei e nella zona ovest di Napoli, nei quartieri di Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli. La gente ha dichiarato di averla avvertita per alcuni secondi. «È un evento sismico che rientra nella dinamica di allerta gialla della caldera dei Campi Flegrei - ha dichiarato Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano - Il fatto che sia stata percepita per più secondi è direttamente collegata a una magnitudo più forte rispetto agli ultimi eventi tellurici che si sono verificati negli ultimi mesi. I Campi Flegrei sono tenuti costantemente sotto controllo dai nostri sistemi di monitoraggio, perciò, non c’è nulla di cui allarmarsi».

Sabato 5 Ottobre 2019, 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA