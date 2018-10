«Da questa notte è in atto uno sciame sismico che ha coinvolto la città. La scossa più forte è stata registrata alle ore 9.45 di magnitudo 2.0. Non ci sono attualmente danni a cose e persone e non sussiste attualmente nessun pericolo». A dirlo è il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, che aggiunge: «Siamo in costante contatto con l'istituto di vulcanologia e il fenomeno è nella norma. È importante non creare allarmismi perché si tratta della consueta attività bradisismica tipica del nostro territorio. Non ci sono variazioni dell'attuale livello di attenzione. Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti e terremo i cittadini costantemente informati».

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undi magnitudo 2 della scala Richter, alle ore 9,43, a una pronfondità di 1,7 km con epicentro nella zona tra glie laè stato registrata dall'Osservatorio Vesuviano. Sempre questa mattina i sismografi dell'Ingv hanno, inoltre, registrato uno sciame dismico di undici lievi eventi tellurici dalle ore 6,15 alle ore 6,39 sempre con epicentro nella stessa zona e con una massima magnitudo di 1 grado della scala Ritcher con una profondità media di un chilometro e mezzo.La scossa delle ore 9,43 è stata avvertita da gran parte della popolazione sia nella zona di Agnano che nella parte alta della città di. Gli allievi di un istituto comprensivo nella zona di Agnano sono stati fatti uscire dalle aule e portati a casa dai genitori. In altre scuole dell'area di Pozzuoli i movimenti tellurici sono stati avvertiti, ma al momento le lezioni stanno proseguendo regolarmente.